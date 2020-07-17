Galatasaray'ı yıkan haber! Adolfo Gaich CSKA Moskova ile anlaştı
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Adolfo Gaich'ten sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Arjantinli santrfor, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla anlaştığını duyurdu.
Adı Galatasaray'la anılan Arjantinli santrfor Adolfo Gaich, kariyerine Rusya'da devam edeceğini açıkladı.
21 yaşındaki golcü oyuncu, CSKA MOskova ile her konuda anlaşmaya varırken, Rus kulübünün bu transfer için San Lorenzo'ya 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
"HARİKA BİR TAKIMA GİDİYORUM"
Gaich, CSKA'ya transferiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Harika bir takıma gidiyorum. Önce Rusya'ya gitmek ardından Avrupa Ligi'nde mücadele etmek, kariyerim için iyi bir ilk adım olacak." dedi.
Arjantinli forvetle Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Milan da ilgileniyordu.
Adolfo Gaich, bu sezon takımı San Lorenzo ile 13 resmi maça çıkarken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 17.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ı yıkan haber! Adolfo Gaich CSKA Moskova ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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