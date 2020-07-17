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17 Temmuz 2020, Cuma
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'ı yıkan haber! CSKA ile anlaştı

Galatasaray'ı yıkan haber! Adolfo Gaich CSKA Moskova ile anlaştı

'ın listesinde yer aldığı iddia edilen 'ten sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Arjantinli santrfor, 'nın CSKA takımıyla anlaştığını duyurdu.

Adı 'la anılan Arjantinli santrfor , kariyerine 'da devam edeceğini açıkladı.

21 yaşındaki golcü oyuncu, CSKA ile her konuda anlaşmaya varırken, Rus kulübünün bu için 'ya 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

"HARİKA BİR TAKIMA GİDİYORUM"
Gaich, CSKA'ya transferiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Harika bir takıma gidiyorum. Önce Rusya'ya gitmek ardından Avrupa Ligi'nde mücadele etmek, kariyerim için iyi bir ilk adım olacak." dedi.

Arjantinli forvetle Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Milan da ilgileniyordu.

Adolfo Gaich, bu sezon takımı San Lorenzo ile 13 resmi maça çıkarken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 17.07.2020
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