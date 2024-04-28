Trabzonspor Gaziantep FK maçı canlı izle | Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Abdullah Avcı yönetiminde çıkışını sürdüren Trabzonspor, Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Müsabakada Trabzonspor sahada seyircisinden mahrum yer alacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 28 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Fernandez, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Pepe, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Mbakata, Mustafa, Jevtovic, Monteiro, Sorescu, Maxim, Draguş

GAZİANTEP FK'DA HEDEF GALİBİYET!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

ENİS DESTAN 3 MAÇ CEZALI!

Gaziantep FK karşısında Trabzonspor'da 3 isim eksik durumda bulunuyor. Kupa maçında rakibine yaptığı hareket sebebiyle 3 maç ceza alan Enis Destan, cezalı durumdaki diğer isimler olan Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı maçta süre alamayacaklar.