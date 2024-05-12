KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 23. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 23. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 13 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan 23. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Zengiler ve Selçuklu Devletini savaşın eşiğine getiren İltutmuş cinayetini aydınlığa kavuşturmak zorunda olan Selahaddin, Bernard'ı ele geçirip; işlediği cürmü itiraf ettirmek için harekete geçmiş ve Viktorya ile Bernard'ın devam etmekte olan düğününe sızmayı başarmıştır. Selahaddin, Karategin ve gazilerin Kudüs'e yönelik sızma harekâtı düğünü altüst eder. Bu hengâmenin neticesinde Selahaddin, Bernard'ı ele geçirecekken karşısına Dolat çıkar. Dolat, Selahaddin'in Bernard'ı ele geçirmesine engel olur ve Selahaddin ile birlikte Karategin, serhat gazileri ve alpları tutsak eder. Melike'nin Dolat'ın elinde olması ve Selahaddin'in Dolat tarafından tutsak edilmesi Zengi Cephesinde bardağı taşıran son damla olur.

Adeta savaş ilan eden Dolat'ı durdurmak için aklındaki planı harekete geçiren Selahaddin, bu planı Sultan Nureddin'e ulaştırır ve Sultan Nureddin, Dolat'tan mühlet ister. Devletin ileri gelenleriyle biat meselesini tartışacak ve bir karara varacaktır. Biat olursa Selahaddin'in canı bağışlanacaktır. Selahaddin'in idam edilmesi durumunda Zengilerle Selçuklular arasında savaşın fitilinin ateşleneceğini bilen Bernard Selahaddin'in bir an evvel idam edilmesi için hangi hamleye başvuracaktır? Sultan Nureddin ve Selahaddin kurdukları planda başarılı olup İltutmuş'un katili olan Bernard'ı açığa çıkarabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle

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