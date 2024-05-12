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Evlilik kredisi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? | Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi ilk taksit ödeme tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şartları sağlayan yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında faizsiz kredilerin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. İlk etapta deprem bölgesinde uygulanacak olan faizsiz krediye ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarının ardından 'Evlilik kredisi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?' sorusu da cevap buldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 02:20 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 02:40
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Evlilik kredisi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? | Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi ilk taksit ödeme tarihi

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ TARİHİ 2024 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenecek gençlere belirli kriterleri sağlamaları halinde vereceği 150 bin liralık faizsiz kredi için ödeme tarihleri belli oldu. İlk etapta deprem bölgesinde yaşayan çiftlerin yararlandığı kredi, 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz şeklinde verilecek. Peki faizsiz evlilik kredisi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan açıklamaları ve detaylar haberimizde...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

'Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisine ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum."

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak.

Ayrıca programdan yararlanmak isteyenlerin bakanlık tarafından evlilik öncesi ve sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

EVLİLİK KREDİSİ EVLENMEDEN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Bakan Göktaş, "Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanabilecek. Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." ifadeleri ile detayları paylaşmıştı.

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