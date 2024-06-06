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Aldatmak 71. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - atv Aldatmak izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluştu. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 6 Haziran Perşembe günü 71. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Aldatmak 71. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor İşte Aldatmak dizisi 71. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 15:40
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Aldatmak 71. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - atv Aldatmak izle

ALDATMAK 71. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 71. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 71. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 71. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 71. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar. Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar. Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.

Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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