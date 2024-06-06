Haberler Haberler ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA📌 | 6 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA📌 | 6 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Adıyaman'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Adıyaman Altıntaş, Çelikhan ilçesi olan depremin ardından sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Depremin ardından arama motorlarında 'Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' soruları araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilerle 6 Haziran Adıyaman depremi detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 14:03
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ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA📌 | 6 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 6 HAZİRAN | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 6 Haziran Perşembe son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

6 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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