Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 12 Mayıs Pazar 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 12 Mayıs Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Mayıs Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Mayıs Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:00
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 12 Mayıs Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 12 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 12 Mayıs Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 12 Mayıs Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

12 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 12 Mayıs Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

4 - 9 - 24 - 41 - 44 - 55

👉 Süper Loto 12 Mayıs Pazar sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto tüm sonuçları için TIKLA

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