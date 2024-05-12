Haberler Magazin Survivor kim elendi 12 Mayıs Pazar? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor kim elendi 12 Mayıs Pazar? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor'da All Star sezonu devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 12 Mayıs Pazar Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 00:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 01:10
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Survivor kim elendi 12 Mayıs Pazar? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 12 Mayıs Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI? KİM ELENDİ?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 12 Mayıs Pazar günü düello oynandı. Düello finalinde adadan ayrılan isim SERCAN oldu.

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