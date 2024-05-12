Haberler Dizi Haberleri 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 24. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:52 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:00
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 24. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 24. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zengiler ve Selçuklu Devletini savaşın eşiğine getiren İltutmuş cinayetini aydınlığa kavuşturmak zorunda olan Selahaddin, Bernard'ı ele geçirip; işlediği cürmü itiraf ettirmek için harekete geçmiş ve Viktorya ile Bernard'ın devam etmekte olan düğününe sızmayı başarmıştır. Selahaddin, Karategin ve gazilerin Kudüs'e yönelik sızma harekâtı düğünü altüst eder. Bu hengâmenin neticesinde Selahaddin, Bernard'ı ele geçirecekken karşısına Dolat çıkar. Dolat, Selahaddin'in Bernard'ı ele geçirmesine engel olur ve Selahaddin ile birlikte Karategin, serhat gazileri ve alpları tutsak eder.

Melike'nin Dolat'ın elinde olması ve Selahaddin'in Dolat tarafından tutsak edilmesi Zengi Cephesinde bardağı taşıran son damla olur. Adeta savaş ilan eden Dolat'ı durdurmak için aklındaki planı harekete geçiren Selahaddin, bu planı Sultan Nureddin'e ulaştırır ve Sultan Nureddin, Dolat'tan mühlet ister. Devletin ileri gelenleriyle biat meselesini tartışacak ve bir karara varacaktır.

Biat olursa Selahaddin'in canı bağışlanacaktır. Selahaddin'in idam edilmesi durumunda Zengilerle Selçuklular arasında savaşın fitilinin ateşleneceğini bilen Bernard Selahaddin'in bir an evvel idam edilmesi için hangi hamleye başvuracaktır?

Sultan Nureddin ve Selahaddin kurdukları planda başarılı olup İltutmuş'un katili olan Bernard'ı açığa çıkarabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 23. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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