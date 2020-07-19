Selçuk İnan futbolu bıraktı! Kaptanlık pazubandını o takacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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futbolu bıraktı! Kaptanlık pazubandını o takacak

Selçuk İnan futbolu bıraktı! Kaptanlık pazubandını o takacak

'ın 'yi 3-1 yendiği maçın ardından futbol kariyerini noktaladığını duyuran 'ın yerine yeni kaptan belirlenene kadar kaptanlık edecek.

'in 33'üncü haftasında 'yi 3-1'lik skorla mağlup eden galibiyet hasretine son verdi. Ligde son galibiyetini 24'üncü haftada 'ne karşı alan sarı-kırmızılılar, o günden beri rakiplerini mağlup edemiyordu. Corona virüsü pandemisi sebebiyle lige verilen arayla beraber Galatasaray'ın 3 puan hasreti toplam 139 güne ulaşmıştı. Göztepe galibiyetiyle puanını 55'e yükselten ve moral bulan sarı-kırmızılılar, bu haftadan itibaren beyaz sayfa açarken, yeni sezon için yapılanma çalışmalarını da hızlandıracak.

KAPTANLARDAN BİRİ DONK

Galatasaray'da öncelikle takıma liderlik yapacak isim saptanacak. Kaptanlardan sakatlığı sebebiyle gelecek sezonun da bir bölümünde forma giyemeyecek. Takımın diğer kaptanı 'ın da futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, yeni yapılanma sürecinde pazubandı takacak isimlerden biri olacak. Hollandalı futbolcu yeni kaptan belirlenene kadar bu sorumluluğu üstlenecek.

GENÇLER KAZANILACAK

Diğer taraftan, Göztepe maçında genç Yunus Akgün'ün gol atması büyük sevinçle karşılanırken, yeni sezon için gençlik rotası da çizilmeye başlandı. Sarı-kırmızılı ekipte 2020-2021 sezonu öncesi Yunus'un yanı sıra Emin Bayram, Süleyman Luş ve Ali Yavuz Kol başta olmak üzere gençlerle özel çalışmalar yapılıp takıma uzun vadede fayda sağlanması hedeflenecek.

ÖNCELİK SATIŞ

Gençlik aşısıyla birlikte transfer çalışmalarına da devam eden Galatasaray'da kulüp yönetiminin diğer önceliği takıma katkı sağlamayan ve ekonomik olarak da büyük yük getiren oyuncularla yolları ayırmak. Kulübe ihtar çeken futbolcularla masaya oturacak sarı-kırmızılılar, kiralık gittikleri takımlardan dönecek Diagne, Babel gibi isimlere de gelecek teklifleri değerlendirecek.


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  1. 19.07.2020
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