Falcao ve Lemina'nın kaçırdığı maç sayısı bir sezona bedel! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Falcao ve Lemina'nın kaçırdığı maç sayısı bir sezona bedel!

Falcao ve Lemina'nın kaçırdığı maç sayısı bir sezona bedel!

'a büyük beklentilerle gelen Kolombiyalı futbolcu Falcao ile sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna kattığı Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina'nın kaçırdığı maçlar neredeyse bir sezona yaklaştı.

, sezon başında kadrosuna kattığı ve Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da büyük umutlarla takıma kazandırılan ancak beklenin verimin bir türlü alınamadığı Kolombiyalı golcü Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Lemina ise Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı. Gabonlu yıldız 20 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 olmak üzere 28 maçta görev yaparken 1 gol attı. Falcao ise 16 lig, 3 Devler Ligi, 3 de Türkiye Kupası maçında 22 kez forma giyip 11 gol attı, 1 asist yaptı.

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  1. 19.07.2020
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