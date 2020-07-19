Falcao ve Lemina'nın kaçırdığı maç sayısı bir sezona bedel!
Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen Kolombiyalı futbolcu Falcao ile sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna kattığı Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina'nın kaçırdığı maçlar neredeyse bir sezona yaklaştı.
Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ve Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da büyük umutlarla takıma kazandırılan ancak beklenin verimin bir türlü alınamadığı Kolombiyalı golcü Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.
Lemina ise Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı. Gabonlu yıldız 20 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaparken 1 gol attı. Falcao ise 16 lig, 3 Devler Ligi, 3 de Türkiye Kupası maçında 22 kez forma giyip 11 gol attı, 1 asist yaptı.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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