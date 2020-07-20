Giderken ağlattı
Göztepe maçına Selçuk İnan’ın yutkunarak yaptığı veda konuşması damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, “G.Saray sensin” yorumları yaptı.
Türk futbolundan bir Selçuk İnan geçti. Tecrübeli futbolcu, kupalarla bezediği 20 yıllık kariyerine Göztepe maçında nokta koydu. Maç sonrası Fatih Terim ile birlikte basının karşısına geçen Selçuk, Galatasaray'da görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zaman zaman yutkunan ve konuşmakta zorlanan 35 yaşındaki futbolcu, "Çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için bir onurdu. Futbolculuk kariyerimdeki her şeyi gönül verdiğim formayla başardım" dedi. Selçuk, "Galatasaray'a hizmet için her zaman ben burada olacağım" derken Terim de "İnşallah Türk futbolu bundan sonra futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur" diye konuştu.
YAŞAYAN EFSANE
- Galatasaray formasıyla 35 yaşında futbolu bırakan Selçuk İnan, 20 yıl süren kariyerinde Türk futboluna derin izler bıraktı.
- Çanakkale Dardanelspor, Manisaspor ve Trabzonspor formaları giydi. Galatasaray'da 9 sezon top koşturdu, 246 lig maçında forma giyip, 45 gole imza attı.
- 606 Kulüp takımlarında toplamda 606 resmi müsabakada forma giydi, 84 gol attı.
- 14'ü Galatasaray'da, 2'si Trabzonspor'da olmak üzere 16 kez kupa sevinci yaşadı.
- 133 Farklı kategorilerde 133 kez (60'ı A) milli formayı terletti. 8 gol attı.
- 2016 yılında İzlanda'ya attığı frikik golüyle Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na götüren isim oldu.
BENİM İÇİN AYRICALIKTI
Veda konuşmasının ardından Selçuk için birçok mesaj paylaşıldı. Eski takım arkadaşı Melo duygusal bir mesaj attı ve "Kaptanım seninle aynı formayı terletmek ve kupalar kazanmak ayrıcalıktı'' derken Emre Taşdemir, "Bizlere olan inancın yaptığın ağabeyliğin çok özel ve güzeldi", Ozan Kabak ise, "Her zaman güven veren ve samimi bir rehber oldun" ifadesini kullandı.
- 20.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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