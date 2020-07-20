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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Giderken ağlattı

Giderken ağlattı

maçına ’ın yutkunarak yaptığı veda konuşması damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, “G.Saray sensin” yorumları yaptı.

Türk futbolundan bir geçti. Tecrübeli futbolcu, kupalarla bezediği 20 yıllık kariyerine maçında nokta koydu. Maç sonrası ile birlikte basının karşısına geçen Selçuk, 'da görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zaman zaman yutkunan ve konuşmakta zorlanan 35 yaşındaki futbolcu, "Çocukluk hayalim olan Galatasaray'da oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için bir onurdu. Futbolculuk kariyerimdeki her şeyi gönül verdiğim formayla başardım" dedi. Selçuk, "Galatasaray'a hizmet için her zaman ben burada olacağım" derken Terim de "İnşallah Türk futbolu bundan sonra futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur" diye konuştu.

YAŞAYAN EFSANE

- Galatasaray formasıyla 35 yaşında futbolu bırakan Selçuk İnan, 20 yıl süren kariyerinde Türk futboluna derin izler bıraktı.
- Dardanelspor, Manisaspor ve formaları giydi. Galatasaray'da 9 sezon top koşturdu, 246 lig maçında forma giyip, 45 gole imza attı.
- 606 Kulüp takımlarında toplamda 606 resmi müsabakada forma giydi, 84 gol attı.
- 14'ü Galatasaray'da, 2'si Trabzonspor'da olmak üzere 16 kez kupa sevinci yaşadı.
- 133 Farklı kategorilerde 133 kez (60'ı A) milli formayı terletti. 8 gol attı.
- 2016 yılında İzlanda'ya attığı frikik golüyle 'yi Avrupa Şampiyonası'na götüren isim oldu.

BENİM İÇİN AYRICALIKTI

Veda konuşmasının ardından Selçuk için birçok mesaj paylaşıldı. Eski takım arkadaşı Melo duygusal bir mesaj attı ve "Kaptanım seninle aynı formayı terletmek ve kupalar kazanmak ayrıcalıktı'' derken Emre Taşdemir, "Bizlere olan inancın yaptığın ağabeyliğin çok özel ve güzeldi", Ozan Kabak ise, "Her zaman güven veren ve samimi bir rehber oldun" ifadesini kullandı.

  1. 20.7.2020
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