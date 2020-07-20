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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kaptanlık köşkü Donk’un

Kaptanlık köşkü Donk’un

G.Saray'da öncelikle takıma liderlik yapacak isim saptanacak.

G.Saray'da öncelikle takıma liderlik yapacak isim saptanacak. Muslera sakatlığı sebebiyle gelecek sezonun da bir bölümünde forma giyemeyecek. Takımın diğer kaptanı 'ın da futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, yeni yapılanma sürecinde pazubandı takacak isimlerden biri olacak. Bir yıllık daha anlaşma yapılacak olan Hollandalı futbolcu, yeni kaptan belirlenene kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edecek.

  1. 20.7.2020
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