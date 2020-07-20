Marcao’dan kart rekoru
38 maça çıkan Marcao gördüğü kartlarla ön plana çıktı.
38 maça çıkan Marcao gördüğü kartlarla ön plana çıktı. Göztepe maçının 30. dakikasında sararan Brezilyalı stoper, bu sezon toplamda 15 sarı, 1 kırmızı kart görerek rekor kırdı ve takımın en hırçın oyuncusu oldu. Ligde 3 maçta cezalı duruma düştü. Yakın tarihte en çok kartı (11) Milan Baros görmüştü.
- 20.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Marcao’dan kart rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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