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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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’dan kart rekoru

Marcao’dan kart rekoru

38 maça çıkan gördüğü kartlarla ön plana çıktı.

38 maça çıkan gördüğü kartlarla ön plana çıktı. maçının 30. dakikasında sararan Brezilyalı stoper, bu sezon toplamda 15 sarı, 1 kırmızı kart görerek rekor kırdı ve takımın en hırçın oyuncusu oldu. Ligde 3 maçta cezalı duruma düştü. Yakın tarihte en çok kartı (11) görmüştü.

  1. 20.7.2020
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