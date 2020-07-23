Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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'dan ayrılacak mı? 'ya flaş çağrısı!

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı!

'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçırdı ve beklenen performansı gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği tartışma konusu olan Kolombiyalı futbolcuya flaş bir çağrısı geldi. tarihinin önemli golcülerinden Faustino Asprilla, Falcao'ya ABD'ye gitmesi çağrısında bulundu.

Yönetimin uzun uğraşlar sonucu 'a imza attırdığı performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarla dolu bir sezon geçiren Radamel Falcao'nun performansı ülkesinde de tartışılıyor. futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, vatandaşının durumunu değerlendirdi ve tavsiyesi de yaptı.

Beckham'ın kurduğu Inter Miami'nin istediği konuşulan Falcao'ya teklifi kabul etmesi gerektiğini söyleyen Asprilla, "Falcao, artık ABD'ye gidip, MLS gibi sakin bir ligde kariyerini sonlandırmanın yolunu aramalı. Onun yaşlarındaki oyuncular, kariyerini iyi bir şekilde tamamlamaya uğraşır." dedi.

Galatasaray'da tüm sorumluluğun Falcao'da olduğunu vurgulayan eski golcü, "Falcao oynadığında iyi gol atmış ancak takım başarısız olduğunda, onun statüsündeki bir oyuncu da başarısız olur. Başka kimi hedef gösterebilirler mi? Falcao kariyeriyle, Galatasaray'daki tüm oyunculardan önemli görünüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Falcao, 22 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 23.07.2020
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