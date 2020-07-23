Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı!
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçırdı ve beklenen performansı gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği tartışma konusu olan Kolombiyalı futbolcuya flaş bir transfer çağrısı geldi. Kolombiya tarihinin önemli golcülerinden Faustino Asprilla, Falcao'ya ABD'ye gitmesi çağrısında bulundu.
Yönetimin uzun uğraşlar sonucu Galatasaray'a imza attırdığı Radamel Falcao performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarla dolu bir sezon geçiren Radamel Falcao'nun performansı ülkesinde de tartışılıyor. Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, vatandaşının durumunu değerlendirdi ve transfer tavsiyesi de yaptı.
Beckham'ın kurduğu Inter Miami'nin istediği konuşulan Falcao'ya teklifi kabul etmesi gerektiğini söyleyen Asprilla, "Falcao, artık ABD'ye gidip, MLS gibi sakin bir ligde kariyerini sonlandırmanın yolunu aramalı. Onun yaşlarındaki oyuncular, kariyerini iyi bir şekilde tamamlamaya uğraşır." dedi.
Galatasaray'da tüm sorumluluğun Falcao'da olduğunu vurgulayan eski golcü, "Falcao oynadığında iyi gol atmış ancak takım başarısız olduğunda, onun statüsündeki bir oyuncu da başarısız olur. Başka kimi hedef gösterebilirler mi? Falcao kariyeriyle, Galatasaray'daki tüm oyunculardan önemli görünüyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da bu sezon 24 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Falcao, 22 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
- 23.07.2020
- Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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