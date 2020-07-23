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Galatasaray'da kritik zirveden karar çıktı! Arda Turan ve sözleşme...
Bu sezon özellikle pandemi arası sonrası yaşadığı düşüşle zirveden koparak şampiyonluk şansını yitiren Galatasaray'da gelecek sezon için hedef mutlak şampiyonluk. Çalışmalarını bu kapsamda sürdüren sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada "Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. Bu kritik toplantının ana gündem maddelerinden birinin de 'Arda Turan' olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
23 Temmuz 2020 Perşembe 17:29
Güncelleme: 23.07.2020 17:58
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer harekatı iyiden iyiye hız kazanmışken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.
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Yeni sezon için yönetim ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında Türk Telekom Stadı'nda geçtiğimiz günlerde kritik bir toplantı gerçekleşmiş, yapılan görüşmede gelecek sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarının masaya yatırılmıştı.
Gelecek sezon için çözülmeyi bekleyen konulardan biri olan Arda Turan düğümü de yavaş yavaş çözülmeye başlandı. O kritik zirve ve sözleşme detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim ile sarı kırmızılı yönetim arasındaki fikir ayrılığı sebebiyle imza atamamıştı.
TERİM 'GELSİN, CENGİZ 'GELMESİN' Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisini yeni takımında görmek istediğini açıkça ifade ederken; Başkan Mustafa Cengiz ise Arda Turan transferine kapıları kapatmıştı.