Galatasaray'da 172 milyonluk sıkıntı! 5 yıldız ile...

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında aldığı üst üste başarısız sonuçlarla şampiyonluğa havlu attı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada mali sorunlara dikkat çekmişti. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında "Maddi, manevi bir sürü konumuz var. İstikbal günümüz değil, önümüzdeki yılların sıkıntısı var. Bunları aşmamız lazım. Çok sert, ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunları iyi planlamamız lazım. Geçen sene böyle gitmez dedim ama kimse 'Bu adam niye böyle diyor?' diye sormadı. Bu çok aşikardı. Bu ekonomik durumda, hele pandemiden sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak küçük bir pansuman yapabilir ama asıl yarayı nasıl kapatabiliriz bunları düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

5 İSİMLE YOLLARIN AYRILMASI PLANLANIYOR!

TFF'nin düzenlediği yeni yabancı kuralı sebebiyle kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray, 5 yabancı futbolcu ile yolları ayırıp büyük bir maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor.



Ajansspor'un haberine göre, sözleşmesi sona erecek Mariano'nun yanı sıra maliyeti yüksek olan 5 oyuncuyla da yolları ayırıp toplam 22 milyon 200 bin euro'luk, (yaklaşık 172 milyon lira) bulan maaş yükümlülüğünden kurtulmak istiyor.

Sözleşmesinin son senesine giren ve 3 milyon 350 bin Euro sabit ücreti bulunan Belhanda'nın yanı sıra kontratına göre gelecek 2 sezonda 7 milyon 700 bin Euro Galatasaray'ın ödeme zorunluluğu bulunan Feghouli'nin satılması hedefleniyor.

Öte yandan geçen sene alınan ve 2 sene için 5 milyonluk maaş yükü olan Babel ile yine kiralıktan dönecek Diagne'yle de değerlerini bulup yolların ayrılması planlanıyor.

Senegalli golcünün Galatasaray ile daha 3 yıl daha anlaşması bulunurken maaş yükümlülüğü 7 milyon 150 bin Euro. Gelecek iki sezon takımda kalırsa en az 10 milyon Euro ödenecek Falcao'nun durumu henüz netleşmedi. Kolombiyalı futbolcunun ancak Amerikan Ligi'nden teklif gelirse Galatasaray'da ayrılacağı bildirildi.