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Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Oyuncunun Türkiye'den ayrılığına ilişkin Galatasaray'la ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
19 Temmuz 2020 Pazar 08:23
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Beşiktaş ile hafta içi sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Victor Ruiz konusunda sürpriz bir detay ortaya çıktı.
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Pandemi sürecindeki alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran 31 yaşındaki İspanyol stoper, geçtiğimiz perşembe günü Türkiye'den ayrıldı.
Ruiz'i havalimanına götüren aracı ayarlayan kişi ise şaşkınlık yaşanmasına neden oldu. İşte o detay...
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan bir kulüp personelinin tecrübeli oyuncunun havalimanına yolculuğu için özel araç ayarladığı kaydedildi.
Bu ayrıntı, Victor Ruiz'in yeni sezonda adresinin Florya olacağı dedikodularını artırdı. Tecrübeli savunmacının menajerinin, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme yaptığı da iddia edilmişti.
Sezon başında siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayan 31 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 26 karşılaşmada 1 asist yaptı.