Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...

Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Oyuncunun Türkiye'den ayrılığına ilişkin Galatasaray'la ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.

19 Temmuz 2020 Pazar 08:23
Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Meğer Türkiye'den giderken...

Beşiktaş ile hafta içi sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Victor Ruiz konusunda sürpriz bir detay ortaya çıktı.

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Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Meğer Türkiye'den giderken...

Pandemi sürecindeki alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran 31 yaşındaki İspanyol stoper, geçtiğimiz perşembe günü Türkiye'den ayrıldı.

Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Meğer Türkiye'den giderken...

Ruiz'i havalimanına götüren aracı ayarlayan kişi ise şaşkınlık yaşanmasına neden oldu. İşte o detay...

Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Meğer Türkiye'den giderken...

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan bir kulüp personelinin tecrübeli oyuncunun havalimanına yolculuğu için özel araç ayarladığı kaydedildi.

Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Meğer Türkiye'den giderken...

Bu ayrıntı, Victor Ruiz'in yeni sezonda adresinin Florya olacağı dedikodularını artırdı. Tecrübeli savunmacının menajerinin, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme yaptığı da iddia edilmişti.

Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Meğer Türkiye'den giderken...

Sezon başında siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayan 31 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 26 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Meğer Türkiye'den giderken...
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