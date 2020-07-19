Ozan Kabak'tan Selçuk İnan mesajı! "Benim için..."
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, aktif futbol hayatını sonlandıran Selçuk İnan için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte genç oyuncunun o paylaşımı...
Ozak Kabak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da Selçuk İnan ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.
İşte o paylaşım...
- 19.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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