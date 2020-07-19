Ozan Kabak'tan Selçuk İnan mesajı! "Benim için..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'tan mesajı! "Benim için..."

Ozan Kabak'tan Selçuk İnan mesajı! "Benim için..."

ekiplerinden 04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcumuz , aktif futbol hayatını sonlandıran için hesabından paylaşımda bulundu. İşte genç oyuncunun o paylaşımı...

Ozak Kabak hesabından yaptığı paylaşımda, " forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.

İşte o paylaşım...

  1. 19.07.2020
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