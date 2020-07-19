Muslera'dan 9. yıl paylaşımı! "Hayatımı değiştiren kulüp..."

Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırıldığı için takımdan uzun süre uzak kalacak kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılılara imza atmasının 9. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı fotoğraflarının üstüne, "9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim" yorumunu düştü.



