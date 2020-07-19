Muslera'dan 9. yıl paylaşımı! "Hayatımı değiştiren kulüp..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Muslera'dan 9. yıl paylaşımı! "Hayatımı değiştiren kulüp..."

Muslera'dan 9. yıl paylaşımı! "Hayatımı değiştiren kulüp..."

Muslera'dan 9. yıl paylaşımı! "Hayatımı değiştiren kulüp..."

'ın Uruguaylı file bekçisi , sarı-kırmızılı takıma attığı imzanın 9. yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'ın, maçında ayağı kırıldığı için takımdan uzun süre uzak kalacak kalecisi , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılılara imza atmasının 9. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı fotoğraflarının üstüne, "9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim" yorumunu düştü.


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  1. 19.07.2020
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