Muslera'dan 9. yıl paylaşımı! "Hayatımı değiştiren kulüp..."
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takıma attığı imzanın 9. yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırıldığı için takımdan uzun süre uzak kalacak kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılılara imza atmasının 9. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı fotoğraflarının üstüne, "9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim" yorumunu düştü.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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