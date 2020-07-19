Bomba iddia! Galatasaray Saracchi'yi göndermek istiyor
Galatasaray'ın Alman ekibi Leipzig'den kiraladığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sarı-kırmızılı takımın genç oyuncuyu kiralık sözleşmesi sona ermeden kulübüne yollamak istediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, performansından memnun kalmadığı Uruguaylı oyuncuyu kulübüne kiralık sözleşmesi sona ermeden göndermek istiyor. Haberde ayrıca, Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı sınırlaması kararının da bu hamlede etkili olduğu ifade edildi.
Öte yandan Leipzig'in de Saracchi'yi kadrosunda düşünmediği belirtilirken oyuncuyu satın alacak bir kulüp bulunması halinde Galatasaray'la olan sözleşmesinin erken bitmesinin mümkün olabileceği kaydedildi.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Saracchi ile 2021 yılına kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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