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19 Temmuz 2020, Pazar
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Bomba iddia! Saracchi'yi göndermek istiyor

Bomba iddia! Galatasaray Saracchi'yi göndermek istiyor

'ın ekibi Leipzig'den kiraladığı Uruguaylı sol bek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sarı-kırmızılı takımın genç oyuncuyu kiralık sözleşmesi sona ermeden kulübüne yollamak istediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın ocak ayı döneminde RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol bek ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

basınından Bild'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, performansından memnun kalmadığı Uruguaylı oyuncuyu kulübüne kiralık sözleşmesi sona ermeden göndermek istiyor. Haberde ayrıca, 'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı sınırlaması kararının da bu hamlede etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan Leipzig'in de Saracchi'yi kadrosunda düşünmediği belirtilirken oyuncuyu satın alacak bir kulüp bulunması halinde Galatasaray'la olan sözleşmesinin erken bitmesinin mümkün olabileceği kaydedildi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Saracchi ile 2021 yılına kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.


  1. 19.07.2020
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