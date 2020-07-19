Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray emri verdi
Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı starın akıbetine ilişkin önemli bir haber gündeme geldi. Buna göre yıldız futbolcu için Galatasaray, son kararını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray ve Radamel Falcao, yol ayrımına geldi. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı yıldız için yönetim, 'gitsin' kararı aldı.
İtalyan medyasının İspanyol basınını kaynak gösterdiği haberin detaylarında sarı kırmızılıların Falcao'nun satışı ile beraber mali anlamda elini güçlendirmek istediğini ve gelecek transferlerin bu parayla yapılması istendiği aktarıldı.
FALCAO KALMAK İSTİYOR AMA...
Öte yandan Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediği ancak bu istek yönetimde olumsuz karşılandığı ifade edildi.
TÜM TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Öte yandan menajerlere yetki veren Galatasaray'ın, Falcao için kulübe gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 13:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray emri verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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