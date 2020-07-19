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19 Temmuz 2020, Pazar
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Falcao gerçeği ortaya çıktı! emri verdi

Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray emri verdi

'da son dakika haberi... Sezon başında büyük umutlarla edilen Kolombiyalı starın akıbetine ilişkin önemli bir haber gündeme geldi. Buna göre yıldız futbolcu için Galatasaray, son kararını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

ve , yol ayrımına geldi. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı yıldız için yönetim, 'gitsin' kararı aldı.

İtalyan medyasının İspanyol basınını kaynak gösterdiği haberin detaylarında sarı kırmızılıların Falcao'nun satışı ile beraber mali anlamda elini güçlendirmek istediğini ve gelecek transferlerin bu parayla yapılması istendiği aktarıldı.

FALCAO KALMAK İSTİYOR AMA...
Öte yandan Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediği ancak bu istek yönetimde olumsuz karşılandığı ifade edildi.

TÜM TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Öte yandan menajerlere yetki veren Galatasaray'ın, Falcao için kulübe gelecek tüm tekliflerini değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 13:01
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