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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Emre Taşdemir’den kaptan Selçuk İnan’a teşekkür

Taşdemir’den kaptan ’a teşekkür

Emre Taşdemir’den kaptan Selçuk İnan’a teşekkür

’un devre arasında ’dan kiralık olarak olan forma giyen Taşdemir futbolu bırakma karar alan için mesaj yayınladı. Emre yaptığı palaşımda, sezon sonu futbolu bırakma kararı alan Selçuk İnan'a teşekkür etti.

Devre arasında 'dan kiralık olarak olan 'a gelen Taşdemir, sezon sonu futbolu bırakma kararı alan 'a teşekkür etti.

Emre Taşdemir yaptığı paylaşımda, "Büyük kaptan. Saha içi ve saha dışı bizlere olan inancın yaptığın ağabeyliğin çok özel ve güzeldi. Futbolda yaşadığım en özel ve en güzel anılarım seninleydi. Bize yaşattığın her an için çok teşekkür ederim. Yeni başlayacağın yolculukta başarılar diliyorum. Bizim hayatımıza dokunduğun gibi nice gençlerin hayatına dokunacaksın. İyi ki seni tanımışım ve seninle oynama ayrıcalığına sahip olmuşum. Seni çok seviyorum Selçuk abim" dedi.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 18:45
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