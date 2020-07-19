Elabdellaoui Galatasaray'a imza attı mı? Beklenmedik açıklama
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılılarla anlaştığı ve bavulunu dahi İstanbul'a gelmek için topladığı iddia edilen Omar Elabdellaoui, sürpriz bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezon sonunda Olimpiakos ile yollarını ayırarak Galatasaray'a transfer olması beklenilen Omar Elabdellaoui'den beklenmedik bir açıklama geldi.
Yunan basınına konuşan yıldız oyuncunun yılda 1.5 milyon euro maaş alacağı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.
Norveçli yıldız konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Türkiye'de ya da başka bir yerde ne yazarlarsa yazsınlar henüz bir yere resmi imza atmadım." dedi.
Omar Elabdellaoui, konuşmasının devamında, "Şu anda hala önceliğim Olimpiakos'ta kalmak. Ancak, eğer bu isteğim gerçekleşmezse gelecek için yeni bir karar vermem gerekecek ve buradan iyi bir şekilde ayrılacağım." dedi.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elabdellaoui Galatasaray'a imza attı mı? Beklenmedik açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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