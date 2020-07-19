Son dakika: Elabdellaoui Galatasaray'a imza attı mı? Beklenmedik açıklama - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray İmzalar atıldı deniyordu... Beklenmedik açıklama geldi!

Elabdellaoui 'a imza attı mı? Beklenmedik açıklama

Elabdellaoui Galatasaray'a imza attı mı? Beklenmedik açıklama

'da son dakika haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılılarla anlaştığı ve bavulunu dahi İstanbul'a gelmek için topladığı iddia edilen , sürpriz bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezon sonunda Olimpiakos ile yollarını ayırarak 'a olması beklenilen 'den beklenmedik bir açıklama geldi.

Yunan basınına konuşan yıldız oyuncunun yılda 1.5 milyon euro maaş alacağı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

Norveçli yıldız konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Türkiye'de ya da başka bir yerde ne yazarlarsa yazsınlar henüz bir yere resmi imza atmadım." dedi.

Omar Elabdellaoui, konuşmasının devamında, "Şu anda hala önceliğim Olimpiakos'ta kalmak. Ancak, eğer bu isteğim gerçekleşmezse gelecek için yeni bir karar vermem gerekecek ve buradan iyi bir şekilde ayrılacağım." dedi.

  1. 19.07.2020
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