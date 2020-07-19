Elabdellaoui Galatasaray'a imza attı mı? Beklenmedik açıklama

Sezon sonunda Olimpiakos ile yollarını ayırarak Galatasaray'a transfer olması beklenilen Omar Elabdellaoui'den beklenmedik bir açıklama geldi.

Yunan basınına konuşan yıldız oyuncunun yılda 1.5 milyon euro maaş alacağı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

Norveçli yıldız konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Türkiye'de ya da başka bir yerde ne yazarlarsa yazsınlar henüz bir yere resmi imza atmadım." dedi.

Omar Elabdellaoui, konuşmasının devamında, "Şu anda hala önceliğim Olimpiakos'ta kalmak. Ancak, eğer bu isteğim gerçekleşmezse gelecek için yeni bir karar vermem gerekecek ve buradan iyi bir şekilde ayrılacağım." dedi.