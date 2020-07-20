Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Resmen açıklandı! İşte Comolli'nin yeni görevi

'un yeni başkanı !

Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli!

Süper Lig'in devre arasında 'deki sportif direktörlük görevinden ayrılan , Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'un yeni başkanı oldu.

ABD'li yatırım şirketi Capital Partners, Kulübünün yüzde 85'lik hissesini satın aldığını duyurdu.

Kulübün eski başkanı Olivier Sadran'ın kalan yüzde 15'lik hisseye sahip olmaya devam edeceği, 'nin ise yeni başkan olarak göreve getirildiği belirtildi.

Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.

  1. 20.07.2020
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