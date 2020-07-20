Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi

Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala ligi 7. sırada tamamlayacağı kesinleşen Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk. Bu sebepten gelecek sezon yapılanması için kolları en erken sıvayan kulüplerden olan sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Gelecek sezon yoluna sportif direktör olarak devam edecek olan Emre Belözoğlu transfer görüşmelerini bizzat gerçekleştirirken, flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:58 Güncelleme: 20.07.2020 13:58
Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Medipol Başakşehir 33. hafta mücadelesinde karşılaştığı rakibi Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğunu resmen ilan etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi

Önümüz hafta oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de sezon tamamlanırken, kulüpler gelecek sezon için kollarını çoktan sıvamış durumda.

Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi

Bu sezon beklenenin üzerinde performans gösteren kulüplerin yanında, beklentilerin çok altında bir performansla kötü bir tablo çizen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda...

Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi

Bu kulüplerden olan Fenerbahçe'de 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler sezonun son derbisinde rakibine 2-0 ile boyun eğmişti.

Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi

33. hafta sonunda topladığı 50 puanla 7. sırada kalan sarı-lacivertlilerin bu sıralama ile ligi tamamlayacağı kesinleşirken, kötü istatistiklerle de öne çıkıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA