Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala ligi 7. sırada tamamlayacağı kesinleşen Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk. Bu sebepten gelecek sezon yapılanması için kolları en erken sıvayan kulüplerden olan sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Gelecek sezon yoluna sportif direktör olarak devam edecek olan Emre Belözoğlu transfer görüşmelerini bizzat gerçekleştirirken, flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)