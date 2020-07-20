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Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala ligi 7. sırada tamamlayacağı kesinleşen Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk. Bu sebepten gelecek sezon yapılanması için kolları en erken sıvayan kulüplerden olan sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Gelecek sezon yoluna sportif direktör olarak devam edecek olan Emre Belözoğlu transfer görüşmelerini bizzat gerçekleştirirken, flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:58
Güncelleme: 20.07.2020 13:58
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Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Medipol Başakşehir 33. hafta mücadelesinde karşılaştığı rakibi Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğunu resmen ilan etti.
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Önümüz hafta oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de sezon tamamlanırken, kulüpler gelecek sezon için kollarını çoktan sıvamış durumda.
Bu sezon beklenenin üzerinde performans gösteren kulüplerin yanında, beklentilerin çok altında bir performansla kötü bir tablo çizen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda...
Bu kulüplerden olan Fenerbahçe'de 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler sezonun son derbisinde rakibine 2-0 ile boyun eğmişti.
33. hafta sonunda topladığı 50 puanla 7. sırada kalan sarı-lacivertlilerin bu sıralama ile ligi tamamlayacağı kesinleşirken, kötü istatistiklerle de öne çıkıyor.