HaberlerGaleriMax Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! 3 talibi var ama Fenerbahçe...
Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! 3 talibi var ama Fenerbahçe...
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Max Kruse, Almanya'da 3 kulüple görüşüyor ancak işler istediği gibi gitmiyor. Alman basını konu ile ilgili yazdığı haberde yıldız futbolcunun transferine ilişkin sıkıntılı süreci okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:10
Güncelleme: 20.07.2020 11:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kendine yeni kulüp aramaya başlayan Max Kruse, Alman ekiplerinin ilgi odağı olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her geçen gün kendisine olan taliplerin çoğaldığı bilinen Max Kruse için Alman basını, kaleme aldığı yazıda transfer sürecinin sıkıntılı geçtiğinden bahsetti.
Butenunbinnen.de adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;
"Max Kruse, Werder'e mi? Union Berlin'e mi? Yoksa Köln'e mi? Trnasfer olacak. Onun için her geçen gün söylentiler biraz daha çoğalıyor. Ibiza tatilinde oyuncu ile bir çok kulüp temasa geçti.
Kruse, aktif futbol kariyerine devam edebilir. Werder'in eski kaptanı, kısa süre önce SC Vier-und Marschlande ile idmanlara çıktı. Kruse, gençliğinde oynadığı kulüple kendini yeniliyor ve futbola dönüş hazırlıkları yapıyor.