Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! 3 talibi var ama Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! 3 talibi var ama Fenerbahçe...

Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! 3 talibi var ama Fenerbahçe...

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Max Kruse, Almanya'da 3 kulüple görüşüyor ancak işler istediği gibi gitmiyor. Alman basını konu ile ilgili yazdığı haberde yıldız futbolcunun transferine ilişkin sıkıntılı süreci okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:10 Güncelleme: 20.07.2020 11:37
Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! Almanya'dan 3 talibi var ama...

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kendine yeni kulüp aramaya başlayan Max Kruse, Alman ekiplerinin ilgi odağı olmuştu.

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Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! Almanya'dan 3 talibi var ama...

Her geçen gün kendisine olan taliplerin çoğaldığı bilinen Max Kruse için Alman basını, kaleme aldığı yazıda transfer sürecinin sıkıntılı geçtiğinden bahsetti.

Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! Almanya'dan 3 talibi var ama...

Butenunbinnen.de adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;

Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! Almanya'dan 3 talibi var ama...

"Max Kruse, Werder'e mi? Union Berlin'e mi? Yoksa Köln'e mi? Trnasfer olacak. Onun için her geçen gün söylentiler biraz daha çoğalıyor. Ibiza tatilinde oyuncu ile bir çok kulüp temasa geçti.

Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! Almanya'dan 3 talibi var ama...

Kruse, aktif futbol kariyerine devam edebilir. Werder'in eski kaptanı, kısa süre önce SC Vier-und Marschlande ile idmanlara çıktı. Kruse, gençliğinde oynadığı kulüple kendini yeniliyor ve futbola dönüş hazırlıkları yapıyor.

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