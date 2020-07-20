Tolgay Arslan'la transfer buluşması! Almanlar duyurdu
Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sarı-lacivertli oyuncunun, sürpriz bir takımla transfer görüşmesi yaptığını yazdı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:47
Güncelleme: 20.07.2020 10:54
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Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan, bu sezon istikrarlı bir görüntü sergileyememişti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Alman basınından Bild'de yer alan habere göre gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Bundesliga 2 takımı Hannover 96, rotayı Fenerbahçe'ye çevirdi.
Daha önce Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulunan Hannover'ın Türk hocası Kenan Koçak'ın bu kez Tolgay Arslan'ı istediği ifade edildi.
Haberde ikilinin bir görüşme yaptığı ancak 29 yaşındaki futbolcunun bu transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.
Tolgay Arslan'ın 1.8 milyon Euro'luk maaşının Hannover tarafından karşılanmasının mümkün olmadığının altı çizilirken, Alman ekibinde oyuncu maaşlarında tavan fiyatın 700 bin Euro olduğu bilgisi de paylaşıldı.