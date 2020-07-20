Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"BU OYUNCU ET Mİ, BALIK MI, TAVUK MU HALA ANLAYAMADIM"

Fenerbahçe doğal olarak yorulup Beşiktaş biraz kıpırdayınca 7 dakikada iki gol buldu. İkisi de savunmacılardandı; önce Vida, sonra Gökhan çıktı sahneye... Diaby'nin de oyuna bir hareket getirdiğini kabul edelim. Bunu söylerken, bu oyuncu et mi, balık mı, tavuk mu, hâlâ anlayamadığımı da itiraf etmeliyim! Yani ilk yarıda kaleyi canla-başla savunanlar ikinci yarıda da rakip kaleye yüklendiler... Bu 3 puan Beşiktaş'ın üçüncülük iddiasını son haftaya taşımasını sağladı.