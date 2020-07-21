Yusuf Yazıcı: Bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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: Bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız

Yusuf Yazıcı: Bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız

yaşamını Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren milli futbolcu , 'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen için mesaj yayınladı.

Lille forması giyen , 'da 5 gündür kayıp olarak aranırken eski sevgilisi 32 yaşındaki C.M.A. tarafından katledildiği ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir kadın cinayeti, yine evine ateş düşen bir aile. Bu ülkenin erkekleri 'ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır bir yer yapacak. Hemen şimdi kadın cinayetlerine dur diyeceğiz. Hep birlikte."

  1. 21.07.2020
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