Yusuf Yazıcı: Bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız
Futbol yaşamını Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için mesaj yayınladı.
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken eski sevgilisi 32 yaşındaki C.M.A. tarafından katledildiği ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yine bir kadın cinayeti, yine evine ateş düşen bir aile. Bu ülkenin erkekleri 'ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır bir yer yapacak. Hemen şimdi kadın cinayetlerine dur diyeceğiz. Hep birlikte."
- 21.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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