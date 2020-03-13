Paris Saint Germain'den koronavirüs önlemi! İptal...
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'yı önemli derecede etkisi altına alırken, vakaların sıkça artış gösterdiği ülkelerden biri de Fransa oldu. Ligue 1 ve Ligue 2 bir sonraki emre kadar durdurulurken, Fransa'nın dev kulübü Paris Saint Germain yepyeni bir karara imza attı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fransa'da koronavirüs paniği... Kısa süre önce Ligue 1 ve Ligue 2'nin durdurulduğunu açıklayan Fransızlarda Paris Saint Germain yeni bir yaptırıma başvurdu.
L'equipe'in haberine göre Paris Saint Germain, bir sonraki emre kadar antrenmanlarını durdurma kararı aldı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kulüp, oyuncularına evde kalması için mesaj gönderdi.
Öte yandan altyapının da antrenman sahası kapatıldı ve genç oyuncuların evlerini terk etmemeleri istendi.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 15:44
- Paris Saint Germain'den koronavirüs önlemi! İptal...
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