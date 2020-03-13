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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Dünya devinden koronavirüs önlemi! İptal...

'den koronavirüs önlemi! İptal...

Paris Saint Germain'den koronavirüs önlemi! İptal...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'yı önemli derecede etkisi altına alırken, vakaların sıkça artış gösterdiği ülkelerden biri de oldu. Ligue 1 ve Ligue 2 bir sonraki emre kadar durdurulurken, Fransa'nın dev kulübü yepyeni bir karara imza attı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'da koronavirüs paniği... Kısa süre önce Ligue 1 ve Ligue 2'nin durdurulduğunu açıklayan Fransızlarda yeni bir yaptırıma başvurdu.

L'equipe'in haberine göre Paris Saint Germain, bir sonraki emre kadar antrenmanlarını durdurma kararı aldı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kulüp, oyuncularına evde kalması için mesaj gönderdi.

Öte yandan altyapının da antrenman sahası kapatıldı ve genç oyuncuların evlerini terk etmemeleri istendi.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 15:44
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