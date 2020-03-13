Paris Saint Germain'den koronavirüs önlemi! İptal...

Fransa'da koronavirüs paniği... Kısa süre önce Ligue 1 ve Ligue 2'nin durdurulduğunu açıklayan Fransızlarda Paris Saint Germain yeni bir yaptırıma başvurdu.

L'equipe'in haberine göre Paris Saint Germain, bir sonraki emre kadar antrenmanlarını durdurma kararı aldı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kulüp, oyuncularına evde kalması için mesaj gönderdi.

Öte yandan altyapının da antrenman sahası kapatıldı ve genç oyuncuların evlerini terk etmemeleri istendi.