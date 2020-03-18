Amiens'te koronavirüs krizi! Tüm çalışanların maaşları... - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 Fransız kulübünde koronavirüs krizi! Tüm çalışanların maaşları...

'te krizi! Tüm çalışanların maaşları...

Amiens'te koronavirüs krizi! Tüm çalışanların maaşları...

Ligue 1 ekiplerinden , dünyaca yayılan salgını sonrası oluşan ekonomik problemler nedeniyle kulüp çalışanlarının maaşında kesinti yaptı.

'da salgını nedeniyle oluşan mali problemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.. Ligue 1 ekiplerinden , ekonomik sorunlar sonrası kulüp çalışanlarının maaşlarında kesintiye gitti.

Fransız ekibi, alınacak bir sonraki karara kadar futbolcuları da kapsayacak şekilde tüm çalışanlarının ücretinde %16'lık indirim yaptı.

Kulüp başkanı Bernard Joannin, teknik direktör Luka Elsner ve birkaç A takım oyuncusu alınan karar üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa'da ücret kesintisi kararı ilk olarak Rugy Ligi'nde yer alan bazı takımlar tarafından uygulanmıştı ancak futbolda bu kararı uygulayan ilk ekip Amiens oldu.

Amiens, Fransa Ligue 1'de 28. hafta sonunda 23 puanla 19. sırada yer alıyor.

  1. 18.03.2020
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