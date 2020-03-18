Amiens'te koronavirüs krizi! Tüm çalışanların maaşları...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens, dünyaca yayılan koronavirüs salgını sonrası oluşan ekonomik problemler nedeniyle kulüp çalışanlarının maaşında kesinti yaptı.
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle oluşan mali problemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.. Ligue 1 ekiplerinden Amiens, ekonomik sorunlar sonrası kulüp çalışanlarının maaşlarında kesintiye gitti.
Fransız ekibi, alınacak bir sonraki karara kadar futbolcuları da kapsayacak şekilde tüm çalışanlarının ücretinde %16'lık indirim yaptı.
Kulüp başkanı Bernard Joannin, teknik direktör Luka Elsner ve birkaç A takım oyuncusu alınan karar üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.
Fransa'da ücret kesintisi kararı ilk olarak Rugy Ligi'nde yer alan bazı takımlar tarafından uygulanmıştı ancak futbolda bu kararı uygulayan ilk ekip Amiens oldu.
Amiens, Fransa Ligue 1'de 28. hafta sonunda 23 puanla 19. sırada yer alıyor.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Amiens'te koronavirüs krizi! Tüm çalışanların maaşları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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