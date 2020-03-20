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20 Mart 2020, Cuma
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’ta yarı yarıya indirim var

Hearts’ta yarı yarıya indirim var

ekibi , koronavirüs dolayısıyla maaşları düşürdü. yapılan açıklamada; maçların oynanmaması nedeniyle oluşan mali kayıplar için futbolcuların, teknik ekibin ve çalışan personel maaşlarının nisan ayında yüzde 50 düşürüleceği duyuruldu.

ekibi , koronavirüs dolayısıyla maaşları düşürdü. yapılan açıklamada; maçların oynanmaması nedeniyle oluşan mali kayıplar için futbolcuların, teknik ekibin ve çalışan personel maaşlarının nisan ayında yüzde 50 düşürüleceği duyuruldu.

  1. 20.3.2020
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