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18 Mart 2020, Çarşamba
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stat otelinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Chelsea stat otelinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına 'te bulunan otelin kapısını açtı.

ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına 'te bulunan otelin kapısını açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun saatler çalışan ve evlerine gitme imkanı bulamayan sağlık çalışanlarının statta bulunan otelde konaklama ihtiyaçlarını giderebileceği belirtildi.

Oluşacak bütün masrafların kulüp sahibi Roman Abramovich tarafından karşılanacağı duyuruldu.

  1. 18.03.2020
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