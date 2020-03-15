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15 Mart 2020, Pazar
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Ronaldo koronavirüse karşı otellerini hastaneye dönüştürüyor!

Ronaldo koronavirüse karşı otellerini hastaneye dönüştürüyor!

'un dünyaca ünlü yıldızı , tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için önemli bir adım atıyor. İspanyol basınının iddiasına göre Portekizli oyuncu, ülkesinde bulunan otellerini salgına karşı hastaneye dönüştürecek.

'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok ülkede neredeyse hayatı durma noktasına getirdi. Başta İtalya ve olmak üzere bazı ülkelerde olağanüstü hal ilan edilirken, salgın Portekiz de etkisini gösteriyor.

Portekiz'in Medeira kentinde kendisi ve ailesini karantina altına alan Ronaldo, ülkesi için de alkışlanacak bir harekete imza atmaya hazırlanıyor.

OTELLERİNİ HİZMETE AÇACAK
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Ronaldo, Portekiz'deki oteller zincirini hastanelere dönüştürecek ve ücretsiz hizmete sunacak. Portekizli yıldız hastanelerde çalışacak doktor ve çalışanların da parasını ödeyecek.

Ronaldo, 'tan takım arkadaşı olan Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edilmesinden sonra ziyarete gittiği ülkesinde kalmaya karar vermişti. Tehlike geçene kadar Portekiz'de karantina altına yaşayacak olan yıldızın, koronavirüs testlerinde herhangi bir salgına rastlanmamıştı.

35 yaşındaki futbolcu Twitter hesabından, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Rugani ve bu virüsle savaşan herkesin yanındayım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

  1. 15.03.2020
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