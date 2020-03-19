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19 Mart 2020, Perşembe
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Başkanı Rinat Akhmeto'dan dev bağış!

Shakhtar Donetsk Başkanı Rinat Akhmeto'dan dev bağış!

Ligi ekiplerinden 'in Başkanı , Ukrayna hükümetine koronavirüs teşhis ve tedavi çalışmalarında kullanılması için 9.6 milyon euro bağışladığını açıkladı. Akhmetov yaptığı açıklamada, " ile işbirliği içerisinde ülkede salgını önlemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

'nın dev kulübü 'in milyarder başkanı , koronavirüs teşhis ve tedavileri için 9.6 milyon euro bağış yaptığını açıkladı.

Akhmetov yaptığı açıklamada dünya çapındaki bu salgına karşı Ukrayna'ya yardımcı olmak istediğini belirterek, " ile işbirliği içerisinde ülkede salgını önlemek için her şeyi yapacağız. Ülkemiz karşı karşıya olduğu tüm zorluklarla başa çıkacaktır" sözlerini kullandı.

Akhmetov cömert bağışın yanı sıra 300.000 koronavirüs testi ile birlikte 200 havalandırma cihazı ve ekipmanları konusunda da daha önce bağış yapmıştı.

  1. 20.03.2020
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