Shakhtar Donetsk Başkanı Rinat Akhmeto'dan dev bağış!
Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in Başkanı Rinat Akhmetov, Ukrayna hükümetine koronavirüs teşhis ve tedavi çalışmalarında kullanılması için 9.6 milyon euro bağışladığını açıkladı. Akhmetov yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ülkede salgını önlemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın dev kulübü Shakhtar Donetsk'in milyarder başkanı Rinat Akhmetov, koronavirüs teşhis ve tedavileri için 9.6 milyon euro bağış yaptığını açıkladı.
Akhmetov yaptığı açıklamada dünya çapındaki bu salgına karşı Ukrayna'ya yardımcı olmak istediğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ülkede salgını önlemek için her şeyi yapacağız. Ülkemiz karşı karşıya olduğu tüm zorluklarla başa çıkacaktır" sözlerini kullandı.
Akhmetov cömert bağışın yanı sıra 300.000 koronavirüs testi ile birlikte 200 havalandırma cihazı ve ekipmanları konusunda da daha önce bağış yapmıştı.
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