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Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da olumsuz etkilerken, Avrupa'daki hemen hemen tüm liglerin ertelenmesine neden oldu. Şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu birçok ligde sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu... Peki Avrupa'da ligler şu anki puan durumuyla tescil edilirse hangi ülkede hangi takımlar şampiyonluk ipini göğüsleyecek? İşte cevabı...
21 Mart 2020 Cumartesi 01:37
Güncelleme: 21.03.2020 01:56
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SÜPER LİG - TRABZONSPOR
26 haftası geride kalan Süper Lig'de 53 puan toplayan lider Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i averajla geride bırakıp 7. lig şampiyonluğuna uzanacak.
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İNGİLTERE PREMIER LİG - LIVERPOOL
Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etse de Premier Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Liverpool, bitime 9 hafta kala topladığı 82 puanla en yakın rakibi Manchester City'ye 25 puan fark atmış durumda. Ligler bu şekilde tescil edilirse Kırmızılar tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek.
İSPANYA LA LIGA - BARCELONA
Ezeli rakibi Real Madrid'le kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine giren Barcelona, 27 haftada topladığı 58 puanla eflatun-beyazlıların 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Messi'li Barça bu sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edecek.
İTALYA SERIE A - JUVENTUS
Çizme'de şampiyonluklara ambargo koyan Juventus, 26 haftası geride kalan Serie A'da 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Juve'yi 62 puanlı Lazio takip ediyor. Liglerin tescil edilmesi halinde Merih Demiral'lı Juventus, İtalya'da üst üste 9. kez mutlu sona ulaşacak.
ALMANYA BUNDESLIGA - BAYERN MÜNİH
Almanya'da futbol denince ilk akla gelen kulüp olan Bayern Münih, bu sezon çekişmenin yaşandığı Bundesliga'da 25 hafta sonunda 55 puanla zirvede yer alıyor. Bavyera ekibinin en yakın takipçisi ise 51 puanlı Borussia Dortmund. Lig bu şekilde tamamlanırsa Bayern kupalarına bir yenisini daha ekleyecek.