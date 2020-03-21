Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...

Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da olumsuz etkilerken, Avrupa'daki hemen hemen tüm liglerin ertelenmesine neden oldu. Şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu birçok ligde sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu... Peki Avrupa'da ligler şu anki puan durumuyla tescil edilirse hangi ülkede hangi takımlar şampiyonluk ipini göğüsleyecek? İşte cevabı...
21 Mart 2020 Cumartesi 01:37 Güncelleme: 21.03.2020 01:56
Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...

SÜPER LİG - TRABZONSPOR

26 haftası geride kalan Süper Lig'de 53 puan toplayan lider Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i averajla geride bırakıp 7. lig şampiyonluğuna uzanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...

İNGİLTERE PREMIER LİG - LIVERPOOL

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etse de Premier Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Liverpool, bitime 9 hafta kala topladığı 82 puanla en yakın rakibi Manchester City'ye 25 puan fark atmış durumda. Ligler bu şekilde tescil edilirse Kırmızılar tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek.

Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...

İSPANYA LA LIGA - BARCELONA

Ezeli rakibi Real Madrid'le kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine giren Barcelona, 27 haftada topladığı 58 puanla eflatun-beyazlıların 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Messi'li Barça bu sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...

İTALYA SERIE A - JUVENTUS

Çizme'de şampiyonluklara ambargo koyan Juventus, 26 haftası geride kalan Serie A'da 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Juve'yi 62 puanlı Lazio takip ediyor. Liglerin tescil edilmesi halinde Merih Demiral'lı Juventus, İtalya'da üst üste 9. kez mutlu sona ulaşacak.

Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...

ALMANYA BUNDESLIGA - BAYERN MÜNİH

Almanya'da futbol denince ilk akla gelen kulüp olan Bayern Münih, bu sezon çekişmenin yaşandığı Bundesliga'da 25 hafta sonunda 55 puanla zirvede yer alıyor. Bavyera ekibinin en yakın takipçisi ise 51 puanlı Borussia Dortmund. Lig bu şekilde tamamlanırsa Bayern kupalarına bir yenisini daha ekleyecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN