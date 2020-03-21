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Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da olumsuz etkilerken, Avrupa'daki hemen hemen tüm liglerin ertelenmesine neden oldu. Şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu birçok ligde sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu... Peki Avrupa'da ligler şu anki puan durumuyla tescil edilirse hangi ülkede hangi takımlar şampiyonluk ipini göğüsleyecek? İşte cevabı...

21 Mart 2020 Cumartesi 01:37 Güncelleme: 21.03.2020 01:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





