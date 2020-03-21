Arda Turan böyle açıkladı! "Fatih Terim benim için..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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böyle açıkladı! " benim için..."

Arda Turan böyle açıkladı! "Fatih Terim benim için..."

Bu sezon herhangi bir takımla anlaşmayan ve bonservisi Barcelona'da bulunan , en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, 'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, için 'baba' ifadesini kullandı.

Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, 'dan 'e kadar en'lerini açıkladı. Son olarak 'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan , yaşamındaki en'leri şöyle ifade etti:

En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi
En sevdiği şehir: Medine
En sevdiği şarkı: Yansın İstanbul ()
Unutamadığı goller: EURO 2008'de ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 'e attığım goller
Unutamadığın anlar: 'ye attığım gol ve 'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci

Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen isimler için de şu sözleri söyledi:

Fatih Terim: Baba
Galatasaray: Aşk, tutku
Barcelona: Hayal
Atletico Madrid: Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi…
Metin Oktay Tesisleri: Ev
EURO 2008: Başlangıç
UltrAslan: Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu
66 numara: Çocuğun yola başladığı numara
Simeone: Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi
Messi: Dünya tarihinin en büyük oyuncusu
Burak Yılmaz: Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularından birisi
Aile: Sadakat
Bayrampaşa: Her şey

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  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 12:14
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