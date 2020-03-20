Futbol için endişelendiren açıklama 2021'e kadar...
Koronavirüs salgını dünyayı kırmızı alarma geçirirken, futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi askıya alındı ve ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. Alman virolog Jonas Schmidt-Chanasit, dünyada futbolun 2021'e kadar geri dönmemesi gerektiğini belirti.
Berhard-Nocht Enstitüsü'nde çalışmalar yapan Alman virolog Jonas Schmidt-Chanasit, futbolun 2021'e kadar geri dönmemesi gerektiğini ve seyircisiz oynama ihtimalinin de doğru olmayacağını söyledi.
Almanya'da NRD kanalına açıklamalar yapan Schmidt-Chanasit, "Nisan ayında tekrar futbol oynama konuşmak doğru olmayacaktır. Seyircisiz oynamak da olmaz çünkü insanların maçları izlemek için toplanma riski var" ifadelerini kullandı.
Schmidt-Chanasit, "Tekrar oynamak için tek uygun tarih, gelecek yıl. Sezonun bu yıl içinde biteceği iddiaları gerçekçi değil" dedi.
Bundesliga'da futbola 2 Nisan'a kadar ara verilirken, federasyon yetkilisi Christian Seifert, seyircisiz oynamanın tek şansları olduğunu belirtti.
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