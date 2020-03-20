Futbol için endişelendiren açıklama 2021'e kadar...

Berhard-Nocht Enstitüsü'nde çalışmalar yapan Alman virolog Jonas Schmidt-Chanasit, futbolun 2021'e kadar geri dönmemesi gerektiğini ve seyircisiz oynama ihtimalinin de doğru olmayacağını söyledi.

Almanya'da NRD kanalına açıklamalar yapan Schmidt-Chanasit, "Nisan ayında tekrar futbol oynama konuşmak doğru olmayacaktır. Seyircisiz oynamak da olmaz çünkü insanların maçları izlemek için toplanma riski var" ifadelerini kullandı.

Schmidt-Chanasit, "Tekrar oynamak için tek uygun tarih, gelecek yıl. Sezonun bu yıl içinde biteceği iddiaları gerçekçi değil" dedi.

Bundesliga'da futbola 2 Nisan'a kadar ara verilirken, federasyon yetkilisi Christian Seifert, seyircisiz oynamanın tek şansları olduğunu belirtti.