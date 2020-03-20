Pepe: Koronavirüsle ilgili korkunç haberler geliyor!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, Portekiz'deki son durumu anlatarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Porto forması giyen tecrübeli oyuncu, "İtalya'dan, Portekiz'e yakın olan İspanya'dan insanlarla konuştum. Türkiye'den de bir arkadaşımla görüştüm. İspanya ve İtalya'dan korkunç haberler geliyor, acının seviyesi çok fena. Portekiz'de futbolu doğru zamanda durdurduk, hükümet güzel bir reaksiyon verdi. Bu düşmanla hep birlikte savaşmalıyız" dedi.

Portekiz'de eve kapndıklarını söyleyen Pepe, "Evdeyiz ama dünyadan kopmuş değiliz. Çalışmalara devam ediyoruz. Daha iyi günler gelecek, bu yeni durumla hep birlikte başa çıkacağız" ifadelerini kullandı.