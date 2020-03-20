Pepe: Koronavirüsle ilgili korkunç haberler geliyor! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
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Haberler Futbol Pepe'den flaş koronavirüs açıklaması: Korkunç...

: Koronavirüsle ilgili korkunç haberler geliyor!

Pepe: Koronavirüsle ilgili korkunç haberler geliyor!

'de 1.5 sezon forması giyen , Portekiz'de koronavirüs nedeniyle eve kapandıklarını söyledi. Salgınla savaşmaları gerektiğini belirten Portekizli futbolcu, "'dan, Portekiz'e yakın olan 'dan insanlarla konuştum. 'den de bir arkadaşımla görüştüm. İspanya ve İtalya'dan korkunç haberler geliyor, acının seviyesi çok fena. Ancak daha iyi günler gelecek, bu yeni durumla hep birlikte başa çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'ın eski futbolcusu , koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, Portekiz'deki son durumu anlatarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Porto forması giyen tecrübeli oyuncu, "'dan, Portekiz'e yakın olan 'dan insanlarla konuştum. 'den de bir arkadaşımla görüştüm. İspanya ve İtalya'dan korkunç haberler geliyor, acının seviyesi çok fena. Portekiz'de futbolu doğru zamanda durdurduk, hükümet güzel bir reaksiyon verdi. Bu düşmanla hep birlikte savaşmalıyız" dedi.

Portekiz'de eve kapndıklarını söyleyen Pepe, "Evdeyiz ama dünyadan kopmuş değiliz. Çalışmalara devam ediyoruz. Daha iyi günler gelecek, bu yeni durumla hep birlikte başa çıkacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 20.03.2020
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