Korona darbesi

Dünyayı kasıp kavuran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor organizasyonlarındaki iptal veya erteleme kararları devam ediyor. Dün de son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta yapılacak Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi. Karşılaşmaların tarihinin daha sonra belli olacağı vurgulandı. Ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya'da liglerin askıya alındığı duyuruldu. Türkiye kısa sürede bu kararları uygulamaya koyarken; Avrupa ülkeleri ise gereken önlemleri almakta gecikince ortaya vahim bir tablo çıktı.

AVRUPA ÜLKELERİ SINIFTA KALDI

Salgının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da ligin ertelendiği 9 Mart'ta ölü sayısı 463'ü bulurken, vaka sayısı 9 bin 172'ye varmıştı. İspanya'da seyircisiz oynanmaya karar verildiği 10 Mart'ta yeni tip koronavirüsten 31 ölüm yaşanırken, vaka sayısı 1200'ü geçmişti. Fransa'da 10 Mart günü seyircisiz oynama kararı alındığında ise ülke genelinde 33 ölü ve 1784 vaka yaşandı. Türkiye'de, duyurunun yapıldığı saatlerde virüse sadece bir kişi yakalanırken, ölüm vakası da yaşanmadı.

DÜNYA'DAN SON DAKiKA



İngiltere'de ligler 3 Nisan'a kadar ertelenirken; West Ham United ve Tottenham'dan ilginç bir teklif geldi. İki kulüp, koronavirüs nedeni ile sezonun tamamen iptal edilmesini ve geçersiz sayılmasını talep etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi. Çin etabının da ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayısta yapılması öngörülüyor.

Litvanya Basketbol Federasyonu, koronavirüs sebebiyle ligin sona erdiğini ve Zalgiris Kaunas'ın şampiyon ilan edildiğini duyurdu. Zalgiris 24 maçta 22 galibiyet, Rytas ise 24 maçta 17 galibiyet elde etmişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Artur Boruc ve teknik ekipten dört kişinin koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı. Everton da da bir oyuncuda belirtilerin olduğu ve test sonucunun beklendiği belirtildi.

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan testler sonucunda en az bir kişide koronavirüs hastalığın tespit edildiğini açıkladı. Eski F.Bahçe'li Frey, Nürnberg'de forma giyiyordu.