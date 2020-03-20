Cenk Tosun: EURO 2020 paylaşımım yanlış anlaşıldı

İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ta sakatlanan ve Everton'a geri dönen Cenk Tosun'un 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. EURO 2020'de forma giymesi imkansız olan milli yıldız, koronavirüs salgını nedeniyle turnuvanın 2021 yılına ertelenmesi sonrası yaşadığı sevinci sosyal medyadan yaptığı paylaşımla göstermişti.

Paylaşımıyla tepki çeken Cenk, yanlış anlaşıldığını vurgulayıp bu konuya açıklık getirdi. Milli golcü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"EURO 2020 BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"EURO 2020 için sevindim, bir tweet attım, yanlış anlaşıldı. O kadar insan ölüyor, ben de üzgünüm ama Avrupa Şampiyonası benim için çok önemliydi. Benim de çok emeğim var turnuvaya gidilmesinde, 5 golüm var. Ağrılarımla oynadım. Gidemeyeceğim için çok üzülmüştüm."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Cenk Tosun, "Sakatlık için çok üzüldüm, 7-8 ay sahalardan uzak kalacağım. Her şey Allah'tan, vardır her şeyde hayır. Veren Allah, alan Allah. İnşallah bu süreçten daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.

"BOŞ ŞEYLER İÇİN DIŞARI ÇIKMAYALIM"

Cenk Tosun, koronavirüs salgını hakkında ise, "İngiltere'de durum farklı değil, dünyanın her yerinde aynı. İnşallah hep birlikte virüsün üstesinden geleceğiz. Biraz daha dişimizi sıkalım. Boş şeyler için dışarı çıkmayalım. Zaten benim başka bir şansım yok şu an sakatlık nedeniyle" diye konuştu.