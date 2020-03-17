Euro 2020'ye yetişemeyeceklerdi! Erteleme karanına Cenk Tosun Merih Demiral böyle sevindi

Ülkemizinde yer alacağı EURO 2020 Futbol Organizasyonu koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenerek, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanmasına karar verildi. Bu karar sonrası sakatlıklarından dolayı EURO 2020'ye yetişemeyecek olan Cenk Tosun ve Merih Demiral, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bu karara böyle tepki gösterdiler.



İşte Cenk ve Merih'in paylaşımları:

UEFA Başkanı Ceferin'in konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bu görünmez ve oldukça hızlı hareket eden virüs tarafından, çok sayıda insanın içerisinde bulunduğu ve nefes aldığı bir sporun başındayız. Futbol, bazın sorumuluk, birlik, dayanışma ve fedakarlık demektir.

Taraftarların, çalışanların ve oyuncuların sağlığı bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı ve bu ruhla UEFA, turnuvaların bu sezon güvenli bir şekilde bitirebilmesi için çalıştı. Avrupa futbolundaki meslektaşlarım, bu konudaki telkinlerinden dolayı bu seçeneği sundu. Gerçek bir iş birliği ruhu vardı, herkes en iyi sonucu elde etmek için bir şeyleri feda etmek zorunda olduğunu kabul etti."