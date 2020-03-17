Euro 2020'ye yetişemeyeceklerdi! Erteleme karanına Cenk Tosun Merih Demiral böyle sevindi
EURO 2020 koronavirüs salgını nedeniye 2021'ye ertelendi. EURO 2020'ye sakatlıklarından dolayı yetişemeyecek olan milli yıldızlarımız Everton'da forma giyen Cenk Tosun ve Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, turnuvanın 2021'e ertelenmesine sosyal medya hesaplarından böyle sevindiler.
Ülkemizinde yer alacağı EURO 2020 Futbol Organizasyonu koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenerek, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanmasına karar verildi. Bu karar sonrası sakatlıklarından dolayı EURO 2020'ye yetişemeyecek olan Cenk Tosun ve Merih Demiral, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bu karara böyle tepki gösterdiler.
İşte Cenk ve Merih'in paylaşımları:
UEFA Başkanı Ceferin'in konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Bu görünmez ve oldukça hızlı hareket eden virüs tarafından, çok sayıda insanın içerisinde bulunduğu ve nefes aldığı bir sporun başındayız. Futbol, bazın sorumuluk, birlik, dayanışma ve fedakarlık demektir.
Taraftarların, çalışanların ve oyuncuların sağlığı bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı ve bu ruhla UEFA, turnuvaların bu sezon güvenli bir şekilde bitirebilmesi için çalıştı. Avrupa futbolundaki meslektaşlarım, bu konudaki telkinlerinden dolayı bu seçeneği sundu. Gerçek bir iş birliği ruhu vardı, herkes en iyi sonucu elde etmek için bir şeyleri feda etmek zorunda olduğunu kabul etti."
- 17.03.2020
- Şenes Erzik resmen açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi yarı final maçları İstanbul'da...'
- Galatasaray'dan koronavirüs kararı! Resmen...
- Aleksander Ceferin'den erteleme kararına ilişkin açıklama!
- Sörtloth için flaş transfer iddiası! Real Madrid'in ardından...
- Göztepe-Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Euro 2020'ye yetişemeyeceklerdi! Erteleme karanına Cenk Tosun Merih Demiral böyle sevindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.