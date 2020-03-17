Euro 2020'ye yetişemeyeceklerdi! Erteleme karanına Cenk Tosun Merih Demiral böyle sevindi - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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'ye yetişemeyeceklerdi! Erteleme karanına böyle sevindi

Euro 2020'ye yetişemeyeceklerdi! Erteleme karanına Cenk Tosun Merih Demiral böyle sevindi

koronavirüs salgını nedeniye 2021'ye ertelendi. EURO 2020'ye sakatlıklarından dolayı yetişemeyecek olan milli yıldızlarımız Everton'da forma giyen ve 'ta forma giyen , turnuvanın 2021'e ertelenmesine hesaplarından böyle sevindiler.

Ülkemizinde yer alacağı Organizasyonu koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenerek, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanmasına karar verildi. Bu karar sonrası sakatlıklarından dolayı EURO 2020'ye yetişemeyecek olan ve , hesaplarından yaptıkları paylaşımla bu karara böyle tepki gösterdiler.

İşte Cenk ve Merih'in paylaşımları:

UEFA Başkanı Ceferin'in konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bu görünmez ve oldukça hızlı hareket eden virüs tarafından, çok sayıda insanın içerisinde bulunduğu ve nefes aldığı bir sporun başındayız. Futbol, bazın sorumuluk, birlik, dayanışma ve fedakarlık demektir.

Taraftarların, çalışanların ve oyuncuların sağlığı bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı ve bu ruhla , turnuvaların bu sezon güvenli bir şekilde bitirebilmesi için çalıştı. Avrupa futbolundaki meslektaşlarım, bu konudaki telkinlerinden dolayı bu seçeneği sundu. Gerçek bir iş birliği ruhu vardı, herkes en iyi sonucu elde etmek için bir şeyleri feda etmek zorunda olduğunu kabul etti."

  1. 17.03.2020
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