Arda Turan'dan göndermeli paylaşım! "Müsaade var mı?" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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'dan göndermeli paylaşım! "Müsaade var mı?"

Arda Turan'dan göndermeli paylaşım! "Müsaade var mı?"

Geçtiğimiz günlerde halı sahada oynadığı görüntüler sosyal medyada çok konuşulan , oynarken çektiği bir görüntüyü paylaşarak imalı bir göndermede bulundu.

Son olarak 'de forma giyen ve devre arası transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamaması nedeniyle 'ya geri dönen 'ın halı sahadaki görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere imalı bir yanıt veren Turan, "Hayatım boyunca , ayak tenisi, topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil... Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak hesabından bir raketi paylaşan milli futbolcu, "Tenis oynayabilir miyim? Müsaade var mı?" diye göndermede bulundu.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 19:03
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