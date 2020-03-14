Arda Turan'dan göndermeli paylaşım! "Müsaade var mı?"
Geçtiğimiz günlerde halı sahada futbol oynadığı görüntüler sosyal medyada çok konuşulan Arda Turan, tenis oynarken çektiği bir görüntüyü paylaşarak imalı bir göndermede bulundu.
Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen ve devre arası transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamaması nedeniyle Barcelona'ya geri dönen Arda Turan'ın halı sahadaki görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.
Sosyal medyadan gelen eleştirilere imalı bir yanıt veren Turan, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil... Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim." ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Instagram hesabından bir tenis raketi paylaşan milli futbolcu, "Tenis oynayabilir miyim? Müsaade var mı?" diye göndermede bulundu.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 19:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan'dan göndermeli paylaşım! "Müsaade var mı?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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