Arda Turan'dan göndermeli paylaşım! "Müsaade var mı?"

Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen ve devre arası transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamaması nedeniyle Barcelona'ya geri dönen Arda Turan'ın halı sahadaki görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere imalı bir yanıt veren Turan, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil... Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Instagram hesabından bir tenis raketi paylaşan milli futbolcu, "Tenis oynayabilir miyim? Müsaade var mı?" diye göndermede bulundu.