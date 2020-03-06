UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! "Artık ofsayt..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! "Artık ofsayt..."

Başkanı Ceferin açıkladı! "Artık ofsayt..."

UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! "Artık ofsayt..."

Başkanı Alexander Ceferin, Avrupa futbolunda son dönemlerde en çok konuşulan VAR kullanımındaki ofsayt kararıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Ceferin yaptığı açıklamada, "Bir santimetre ofsayt, ofsayt değildir. Çünkü bu kuralın anlamı bu değil. VAR’ın devreye girmesi için açık ve bariz durumlar olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa futbolunda son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alan VAR kullanımındaki ofsayt kararlarına noktayı koydu. Başkan Aleksander Ceferin, kuralla ilgili esnetmeye gideceklerini açıkladı. ve 'nde kullanımda olan Video Yardımcı Hakem sisteminin beraberinde getirdiği ofsaytların tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Sloven adamı, yeni uygulamaya dair detay verdi.

VAR'da incelenen ofsayt pozisyonlarında çekilen çizginin çok ince olmasından kaynaklı olarak milim farkların, oyuncunun ofsayt olduğuna hükmedilmesine neden olduğuna dikkat çeken Ceferin, çözümün bu çizgileri daha kalın çekmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Daha kalın çizgiler gerekli çünkü çekilen çizgi öznel (sübjektif) oluyor. Dolayısıyla bu tam değil ve eğer bir santimetreyse bir kulübün bir sezonluk emeğini bir kararla berbat ediyorsunuz".

"ANLAMI BU DEĞİL"

"Bir santimetre ofsayt, ofsayt değildir. Çünkü bu kuralın anlamı bu değil. VAR'ın devreye girmesi için açık ve bariz durumlar olması gerekiyor. Aslında bana soracak olursanız elle oynama da sorunlu ama bununla ilgili ne yapılabilir, bilemiyorum. Hakemlerimizle bunu epey konuşuyoruz".

Yapılması düşünülen değişikliğin bu sezona dair olmayacağını belirten Ceferin, gelecek sezondan itibaren yürürlüğe konulacağını ifade etti. Böylece iptal edilen gollerin sayısının azalacağını, daha çok golün teşvik edileceğini kaydetti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişmeyecek uygulama, gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde başvurulmasının, futbolun mevcut kurallarıyla çelişmediğine dikkat çekildi.

  1. 06.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! "Artık ofsayt..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN