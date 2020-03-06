UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! "Artık ofsayt..."

Avrupa futbolunda son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alan VAR kullanımındaki ofsayt kararlarına UEFA noktayı koydu. Başkan Aleksander Ceferin, kuralla ilgili esnetmeye gideceklerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kullanımda olan Video Yardımcı Hakem sisteminin beraberinde getirdiği ofsaytların tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Sloven futbol adamı, yeni uygulamaya dair detay verdi.

VAR'da incelenen ofsayt pozisyonlarında çekilen çizginin çok ince olmasından kaynaklı olarak milim farkların, oyuncunun ofsayt olduğuna hükmedilmesine neden olduğuna dikkat çeken Ceferin, çözümün bu çizgileri daha kalın çekmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Daha kalın çizgiler gerekli çünkü çekilen çizgi öznel (sübjektif) oluyor. Dolayısıyla bu tam değil ve eğer bir santimetreyse bir kulübün bir sezonluk emeğini bir kararla berbat ediyorsunuz".

"ANLAMI BU DEĞİL"

"Bir santimetre ofsayt, ofsayt değildir. Çünkü bu kuralın anlamı bu değil. VAR'ın devreye girmesi için açık ve bariz durumlar olması gerekiyor. Aslında bana soracak olursanız elle oynama da sorunlu ama bununla ilgili ne yapılabilir, bilemiyorum. Hakemlerimizle bunu epey konuşuyoruz".

Yapılması düşünülen değişikliğin bu sezona dair olmayacağını belirten Ceferin, gelecek sezondan itibaren yürürlüğe konulacağını ifade etti. Böylece iptal edilen gollerin sayısının azalacağını, daha çok golün teşvik edileceğini kaydetti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişmeyecek uygulama, gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde başvurulmasının, futbolun mevcut kurallarıyla çelişmediğine dikkat çekildi.