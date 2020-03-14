Lionel Messi'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz!
İspanyol devi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Messi, "Herkes için karmaşık günlerden geçiyoruz. Şu anda yaşananlar nedeniyle endişeliyiz ve bu virüsten etkilenen, ailesi ya da arkadaşları yakalanan insanların yerine kendimizi koyarak yardım etmek istiyoruz. Onlar hastanelerin ve sağlık merkezlerinin önünde mücadele veriyor. Hepsine güçlü olmaları için selamlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, koronavirüs salgını nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Lionel Messi açıklamasında, "Herkes için karmaşık günlerden geçiyoruz. Şu anda yaşananlar nedeniyle endişeliyiz ve bu virüsten etkilenen, ailesi ya da arkadaşları yakalanan insanların yerine kendimizi koyarak yardım etmek istiyoruz. Onlar hastanelerin ve sağlık merkezlerinin önünde mücadele veriyor. Hepsine güçlü olmaları için selamlarımı yolluyorum" dedi.
"TALİMATLARI UYGULAMALIYIZ"
Koronavirüsle baş etmenin yollarına değinen Messi, "Sağlık her zaman önce gelir. Şu anda olağanüstü zamanlardayız ve talimatları uygulamalıyız. Sadece bu şekilde etkili olarak bununla savaşabiliriz. Sağduyulu olma ve evde kalma zamanı. Her zaman sahip olamadıklarınla zaman geçirmek için de kusursuz bir zaman. Herkese sarılıyorum ve umuyorum ki bu durumu kısa süre içinde tersine çevirebiliriz" açıklamasını yaptı.
From the ?? of the ??— FC Barcelona (from ??) (@FCBarcelona) March 14, 2020
Leo #Messi: "Now is the time to be responsible and stay at home." ???? #StayAtHome pic.twitter.com/GhVjiTe4Na
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 19:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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