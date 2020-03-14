Lionel Messi'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz!

Lionel Messi'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz!

İspanyol devi 'nın Arjantinli yıldızı koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Messi, "Herkes için karmaşık günlerden geçiyoruz. Şu anda yaşananlar nedeniyle endişeliyiz ve bu virüsten etkilenen, ailesi ya da arkadaşları yakalanan insanların yerine kendimizi koyarak yardım etmek istiyoruz. Onlar hastanelerin ve sağlık merkezlerinin önünde mücadele veriyor. Hepsine güçlü olmaları için selamlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.

'nın Arjantinli yıldızı , koronavirüs salgını nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi açıklamasında, "Herkes için karmaşık günlerden geçiyoruz. Şu anda yaşananlar nedeniyle endişeliyiz ve bu virüsten etkilenen, ailesi ya da arkadaşları yakalanan insanların yerine kendimizi koyarak yardım etmek istiyoruz. Onlar hastanelerin ve sağlık merkezlerinin önünde mücadele veriyor. Hepsine güçlü olmaları için selamlarımı yolluyorum" dedi.

"TALİMATLARI UYGULAMALIYIZ"

Koronavirüsle baş etmenin yollarına değinen Messi, "Sağlık her zaman önce gelir. Şu anda olağanüstü zamanlardayız ve talimatları uygulamalıyız. Sadece bu şekilde etkili olarak bununla savaşabiliriz. Sağduyulu olma ve evde kalma zamanı. Her zaman sahip olamadıklarınla zaman geçirmek için de kusursuz bir zaman. Herkese sarılıyorum ve umuyorum ki bu durumu kısa süre içinde tersine çevirebiliriz" açıklamasını yaptı.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 19:32
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