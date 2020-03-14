Conor McGregor'ın acı kaybı! Koronavirüs...

Conor McGregor, kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah bir telefon aldım ve sevimli, küçük teyzem Anne'in öldüğünü söylediler. Benim küçük, dost canlısı teyzem... Annemin kardeşi. Hepsi bu salak virüs yüzünden. Dünyada neler oluyor. Ailemi alıp küçük, yalnız bir adaya gitmek istiyorum. Deniz ortasında bir başına. Herkes dikkatli olsun lütfen. Hepimiz bu işte biriz. Huzur içinde yat Anne. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

Conor McGregor'ın kız kardeşi Erin McGregor da yaptığı paylaşımda tezyesinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.