Conor McGregor'ın acı kaybı! Koronavirüs...
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, teyzesinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Conor McGregor, kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah bir telefon aldım ve sevimli, küçük teyzem Anne'in öldüğünü söylediler. Benim küçük, dost canlısı teyzem... Annemin kardeşi. Hepsi bu salak virüs yüzünden. Dünyada neler oluyor. Ailemi alıp küçük, yalnız bir adaya gitmek istiyorum. Deniz ortasında bir başına. Herkes dikkatli olsun lütfen. Hepimiz bu işte biriz. Huzur içinde yat Anne. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.
Conor McGregor'ın kız kardeşi Erin McGregor da yaptığı paylaşımda tezyesinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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