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30 Mart 2020, Pazartesi
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Tokyo 2021

Tokyo 2021

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarından biri de Oyunları'ydı. Uzun süredir tartışma konusu olan ve en son ertelenen turnuvalardan biri olan oyunların 29 Temmuz-8 2021 tarihleri arasında düzenleneceği ifade edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarından biri de Oyunları'ydı. Uzun süredir tartışma konusu olan ve en son ertelenen turnuvalardan biri olan oyunların yeni tarihi belirlendi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile sürekli iletişim halinde olan , 4 yılda bir gerçekleştirilen organizasyonun yeni tarihi konusunda hem fikir oldu. 'nın 23 Temmuz 2021'de başlayıp, 8 'ta 2021'de sona ereceği öğrenildi.
  1. 30.3.2020
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