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15 Mart 2020, Pazar
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Korona gündemi

Korona gündemi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün spor dünyasında daki yankıları sürüyor. Organizasyonlar iptal olurken; bazı futbolcular virüse yakalandı. İşte son gelişmeler:

FIORENTINA'DA ÜÇ YENİ VAKA ÇIKTI
Fiorentinalı Pezzela ve Cutrone ile fizyoterapist Dainelli'nin testleri pozitif çıktı. Daha önce Vlahovic de koronavirüse yakalanmıştı.

NBA YILDIZLARINDAN KAMPANYA
Sezonun askıya alındığı NBA'de oyuncular, salon çalışanları için kampanya başlattı. Toplanan parayla maaşlar ödenecek.

ENES OYNANMAYAN MAÇTA GOL ATTI
Leganes, Vallodolid maçını ertelenmemiş gibi Twitter'dan anlattı. 2-1 biten hayali maçta, Valladolid'in golünü attı.

FEDERASYON BAŞKANI YAKALANDI
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza'da koronavirüs tespit edildi. Virüsün Milano'da bulaştığı belirtildi.
  1. 15.3.2020
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