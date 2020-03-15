Korona gündemi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün spor dünyasında daki yankıları sürüyor. Organizasyonlar iptal olurken; bazı futbolcular virüse yakalandı. İşte son gelişmeler:
Fiorentinalı Pezzela ve Cutrone ile fizyoterapist Dainelli'nin testleri pozitif çıktı. Daha önce Vlahovic de koronavirüse yakalanmıştı.
NBA YILDIZLARINDAN KAMPANYA
Sezonun askıya alındığı NBA'de oyuncular, salon çalışanları için kampanya başlattı. Toplanan parayla maaşlar ödenecek.
ENES OYNANMAYAN MAÇTA GOL ATTI
Leganes, Vallodolid maçını ertelenmemiş gibi Twitter'dan anlattı. 2-1 biten hayali maçta, Valladolid'in golünü Enes Ünal attı.
FEDERASYON BAŞKANI YAKALANDI
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza'da koronavirüs tespit edildi. Virüsün Milano'da bulaştığı belirtildi.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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