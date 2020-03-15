Alaçatıspor ligi 2. bitirdi
Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun son maçında, rakibi Selçuk Çamlıkspor'un sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek puanını 46'ya yükselten Alaçatıspor, Halilbeylispor'un Narlıdere Belediyespor'u 3-0 yenmesi üzerine şampiyonluğu kaçırarak, ligi ikinci sırada bitirdi.
Halilbeylispor ligi lider olarak bitirdiği için Play-Off'a direkt olarak katılacak. Alaçatıspor ise bu hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacak. Lligin bitiminin ardından kısa bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Bugünkü sonuçlarla, Halilbeylispor şampiyon olarak, Play Off'a direkt katılıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Lig ikincisi olarak biz de hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacağız. Bölgesel Amatör Lig yolunda Alaçatıspor'a güveniyorum. Diklispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
- 15.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alaçatıspor ligi 2. bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.