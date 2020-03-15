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15 Mart 2020, Pazar
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ligi 2. bitirdi

Alaçatıspor ligi 2. bitirdi

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun son maçında, rakibi Selçuk Çamlıkspor'un sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek puanını 46'ya yükselten , Halilbeylispor'un Narlıdere Belediyespor'u 3-0 yenmesi üzerine şampiyonluğu kaçırarak, ligi ikinci sırada bitirdi.

Halilbeylispor ligi lider olarak bitirdiği için Play-Off'a direkt olarak katılacak. ise bu hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacak. Lligin bitiminin ardından kısa bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Bugünkü sonuçlarla, Halilbeylispor şampiyon olarak, Play Off'a direkt katılıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Lig ikincisi olarak biz de hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacağız. yolunda Alaçatıspor'a güveniyorum. Diklispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

  1. 15.03.2020
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